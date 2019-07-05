В течение часа на трассе Кишинев-Оргеев было остановлено более 40 водителей-лихачей

40 любителей быстрой езды всего за час остановили инспекторы на трассе Кишинев-Оргеев.

Проверки здесь устроили из-за растущего числа аварий. С начала года на трассе произошло 26 ДТП, два человека погибли, 36 пострадали. Одна из главных причин - превышение скорости. А некоторые умудряются собрать за раз целый ворох штрафов.



- У меня нет водительских прав.

- Нет прав?

- Нет. - Почему вы сели за руль без прав?

- Мой брат попал в больницу в Кишиневе, пришлось срочно ехать.

"За превышение скорости штраф 600 леев, плюс 3000 леев за вождение без прав. За отсутствие свидетельства о техосмотре и страховки еще 1200 леев", - сказал патрульный инспектор Ион Тоя.

А у этого водителя оказалось пять неоплаченных штрафов - и все за превышение скорости.

"Я ничего не нарушил, есть старый протокол, не заплатил вовремя. Сейчас я не нарушал".

"Было пять нарушений, все данные собраны - получается 17 штрафных пунктов. Водителя лишат прав на срок от трех до шести месяцев", - сказал Ион Тоя.

В полиции говорят, что большинство нарушителей - опытные водители, сознательно пренебрегающие правилами. А у лихачей всегда одно оправдание.

Торопился домой.

- Случается.

- Признаете, что нарушили? И часто случается?

- Признаю, что нарушил сейчас.

В первой половине года в стране произошло 1123 аварии, в которых погибли 104 человека. Пострадали больше тысячи.