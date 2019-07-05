Бывший кандидат на пост башкана Гагаузии Сергей Чимпоеш опротестовал в Комратской апелляционной палате результаты выборов 30 июня. По утверждению Чимпоеша, выборы были незаконными, а явка была на грани допустимого уровня.
ЦИК Гагаузии сообщил после завершения подсчета голосов, что выборы прошли без отклонений.
По предварительным итогам, почти 92% гагаузских избирателей поддержали действующего башкана автономии Ирину Влах. Депутат Сергей Чимпоеш, советник башкана Иван Бургунджи и Комратский муниципальный советник Дмитрий Манол получили менее 10% голосов.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
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