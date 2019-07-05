Воспитанники столичного детдома впервые побывали в парке аттракционов

Воспитанники одного из столичных детдомов впервые побывали в парке аттракционов.

Пригласила их администратор такого предприятия на Рышкановке, а местные власти поддержали веселый поход.

"Я считаю, что неважно, когда детский день по календарю - 1 июня или 1 июля, главное, подарить им праздник", сказала администратор парка аттракционов Ирина Фесиу.

Всего в парк прибыли 40 ребятишек. Они вдоволь накатались на каруселях, а потом полакомились мороженным.

По данным Минбразования, под опекой государства в настоящее время находятся более восьми сот детей.