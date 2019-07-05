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Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
// фото: открытый источник
15:00, 05 Jul 2019
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Во Франции суд рассматривает дело домашнего петуха, которого обвиняют в шуме от слишком ранних криков по утрам, сообщает газета Le Monde.

В суд на петуха по кличке Морис и его хозяйку подала пожилая супружеская пара, которой мешает птица. Истцы требуют от хозяйки петуха компенсации в размере 1000 евро.

Разборки между соседями и петухом продолжаются не первый год, несколько лет назад пенсионеры требовали положить конец шуму от птицы, тогда в поддержку хозяйки петуха создали петиции, передает ren.tv

Адвокат истцов настаивает, что его клиенты проживают не в сельской местности, а в зоне с пригородными особняками.

Суд вынесет решение по "птичьему делу" 5 сентября.




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