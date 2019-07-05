Публикация отчета Kroll-2 вызвала вал комментариев в социальной сети

Публикация отчета Kroll-2 вызвала вал комментариев в социальных сетях. Комментаторы критикуют сокрытие части информации, а некоторые требуют отставки президента и спикера.

Румынский публицист Джеордже Дамиан пришел к выводу, что источник агрессии против банковской системы Молдовы находится в России. "Оттуда пришли и деньги, и люди, организовавшие преступную схему. Часть бенефициаров кражи миллиарда находятся у власти. Но это будут замалчивать, чтобы сохранить "геополитический мир" в Кишинёве", - пишет Дамиан.

Румынский журналист Кристан Хрицук тоже отмечает причастность к афере Игоря Додона и Зинаиды Гречаной.Он задаётся вопросом - как новое руководство станет реформировать судебную систему, когда президент и председатель парламента замешаны в таком скандале.

Гражданский активист Виктор Гурэу требует немедленной отставки спикера и главы государства, называя его предателем.

Политический комментатор Ольга Николенко, в свою очередь, возмущается, что в отчете закрашены имена и названия фирм. И что председатель следственной парламентской комиссии Александр Слусарь решат, что нужно и что не нужно знать гражданам.