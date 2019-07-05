Эксперты назвали лучшую страну для жизни эмигрантов

Лидером рейтинга оказалась Швейцария. Это лучшая страна как поиска работы, так и для проживания.

Сотрудники банка HSBC Holdings составили ежегодный рейтинг лучших мест для работы и жизни эмигрантов. Лидером его стала Швейцария, которая за последний год поднялась на семь позиций. Об этом пишет Лента.ру.

Существенными преимуществами Швейцарии являются высокие зарплаты, стабильная экономика, а также хорошие перспективы для детей, передает Корреспондент.

Эксперты также привели данные, согласно которым 82 процента приезжих в Швейцарии утверждают, что их качество жизни значительно улучшилось с момента переезда в страну.

Второе место в рейтинге занимает Сингапур, который четыре года подряд до этого лидировал. А замкнула тройку лидеров Канада.

Далее в списке идут Испания, Новая Зеландия, Австралия, Турция, Германия, ОАЭ и Вьетнам.

Ранее сообщалось, что туристы определили страны, которые являются наиболее небезопасными для путешествий.