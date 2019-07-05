Загрязнение воды создает рекордных масштабов "цветения" воды, покрывающие Атлантический океан от берега до берега.
В течение лета бурые водоросли Sargassum способны разрастаться, покрывая целые регионы в тропической части Атлантического океана. В 2018 году этот "саргассовый пояс" распространился на рекордные пространства от побережья Африки до Мексиканского залива, передает УНИАН.
По подсчетам Брайана Барнса и его коллег из Университета Южной Флориды, его биомасса составила не менее 20 миллионов тонн - рекордное по объемам цветение водорослей. Их статья опубликована в журнале Science, передает Naked Science.
Авторы проанализировали данные спутниковых наблюдений за "цветением" морских водорослей в XXI веке. Обнаружилось, что в 2000-2010 годах плавающие у поверхности острова саргассовые водоросли появлялись лишь летом и осенью, близ дельты Амазонки, но в Центральной Атлантике их не было.
Однако начиная с 2011 года они стали разрастаться, образуя "великий саргассовый пояс" через весь океан, и с тех пор такое повторяется каждое лето (за исключением 2013 года). В 2018-м разрастание стало рекордным, произведя вдесятеро больше биомассы, чем в 2011 году.
Появление "великого саргассового пояса" ученые связывают с поступлением в воды Атлантики загрязнений, смываемых с сельскохозяйственных угодий. Особенно большие объемы нитратов и фосфатов выносит Амазонка, а продолжающееся сокращение лесного покрова вокруг реки лишь стимулирует этот процесс.
Вторым по важности источником загрязнений авторы называют страны Западной Африки, ведущие активную добычу воды из подземных источников для полива растений. Эта вода в итоге также оказывается в океане, а с нею - и минералы, играющие роль "удобрений" для саргассовых.
Плавучие острова бурых водорослей - важная часть местных экосистем. Они дают приют морским животным, рыбам и птицам. Однако бескрайние пространства, покрытые таким "одеялом", становятся опасны.
Они повреждают кораллы, многими тоннами выносятся на берег и разлагаются, нанося вред здешним жителям. Остается лишь гадать, каким окажется для "саргассового пояса" лето 2019 года.
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