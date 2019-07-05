В Греции арестовали виновника пожара на острове Эвбея

Греческая пожарная служба сообщила об аресте местного жителя за поджог леса на острове Эвбея.

Сильный пожар в районе Маникиа в центральной части острова начался в четверг около двух часов дня. На его тушение были направлены десятки единиц техники и более сотни пожарных, передает РИА Новости.

С поличным в четверг был задержан 64-летний местный житель. Служащие управления по борьбе с поджогами и следователь пожарной части муниципалитета Кимис задержали его как виновника пожара. Он сжигал возле дома траву и ветки после сельхозработ, сообщила пожарная служба. В пятницу арестованный предстанет перед прокурором в городе Халкида.

Пожарные расследуют также причины еще двух пожаров в соседних районах на Эвбее - в Агиос Георгиос и Пирги.

На тушении трех очагов пожаров задействованы 255 пожарных и около 90 машин, четыре самолета и три вертолета.

Сообщается также, что пять человек госпитализированы с проблемами дыхания.

Пожарные несколько дней назад предупредили об угрозе пожаров из-за жары и сильного ветра. Сейчас в Греции стоит 40-градусная жара. Несмотря на предупреждения, уже произошло несколько пожаров.