В Кишиневе откроют музей, посвященный поэту Григоре Виеру

В столице будет открыт музей, посвященный поэту Григоре Виеру. Он будет расположен в здании на пересечении улиц Алексея Матеевича и Михая Эминеску.

Муниципальный совет Кишинэу (МСК) утвердил в пятницу, 5 июля, проект, предусматривающий передачу помещения на основании договора в безвозмездное пользование Управлению культуры примэрии муниципия Кишинэу на 10 лет без возможности приватизации. Площадь здания составляет 390 квадратных метров и требует капитального ремонта, передает МОЛДПРЕС.

Инициатива открыть в столице музей, посвященный поэту Григоре Виеру, была выдвинута бывшим исполняющим обязанности генерального примара столицы Русланом Кодряну.

Поэт Григоре Виеру родился 14 февраля 1935 года в селе Перерыта района Бричень. Является автором книг «Тревога», «Музикуце», «Мама», «Имя твое» и др. Григоре Виеру является также автором учебника «Abecedarul». Его работы переведены на английский, русский, немецкий, итальянский, болгарский и другие языки.

Скончался поэт 18 января 2009 года в результате дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время несколько школ в Республике Молдова, проспект в столице и улица в Яссах, Румыния, носят его имя.