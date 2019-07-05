Парня, который поджег свою девушку, отправили на два месяца за решетку

В Запорожье Хортицкий районний суд арестовал подозреваемого в поджоге своей супруги мужчину на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе Хортицкого районного суда.

Задержанный Виталий Чайковский плакал и просил не держать его под стражей, а направить на лечение в больницу. Он объяснил, что хотел просто напугать спутницу, а поджег случайно. Подозреваемый рассказал, что хотел скрепить их отношения и облил ее бензином ради испуга, передает mig news.

"Она рядом стояла со мной. Достал сигарету и прикуривал. Мы вспыхнули вдвоем. Снял футболку, помогал гасить ее", - сообщил Чайковский.

Но судья удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 дней. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 15 п. 4 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убивство с особой жестокостью). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.