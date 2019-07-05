33-летний житель столицы, освобожденный из тюрьмы, рискует совсем скоро туда вернуться

Не успел вдоволь насладиться свободой, как снова отметился. 33-летний житель столицы, освобожденный из тюрьмы всего два месяца назад, рискует совсем скоро туда вернуться.

Мужчину подозревают в нескольких кражах. По данным полиции, его задержали у входа в гараж и мебельную мастерскую, откуда было украдено более 75 тысяч леев, передает canal 3.

Сотрудники Инспектората полиции Рышкановки установили, что мужчина совершил как минимум десять краж из служебных помещений и что он уже находился в розыске.

Задержанный свою вину признал, рассказав, что прикарманивал то, за чем плохо следили. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до шести лет тюрьмы.