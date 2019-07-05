Крупнейшую в мире партию синтетического наркотика каптагон - 5,25 тонны на 660 миллионов долларов изъяли в ходе совместной операции представители силовых структур Греции, говорится в поступившем сообщении Управления по борьбе с экономическими преступлениями Минфина Греции SDOE.
Каптагон (торговое название фенэтиллина) является психотропным веществом, его называют "наркотиком джихадистов", так как его часто используют террористы на Ближнем Востоке.
Совместную операцию проводили сотрудники отдела по борьбе с наркотиками и оружием оперативного управления SDOE Аттики вместе с греческой полицией и береговой охраной и портовой службой. Для проведения операции потребовалась неделя, ежедневно были задействованы 20 человек, передает РИА Новости.
Были задержаны три контейнера, прибывшие из Сирии. Общее количество изъятых и конфискованных таблеток каптагон (captagon) составляет 5 тонн 250 килограммов и 500 граммов, что соответствует 33 078 150 таблеткам.
Это самое большое количество из когда-либо конфискованных в мире партий, преступные организации были лишены доходов, превышающих 660 миллионов долларов США, сообщила спецслужба.
Проводится расследование для выяснения лиц, причастных к этому делу, а также для определения того, являлся ли конечным пунктом назначения контейнеров Китай.
В 2014 году в Греции изъяли крупнейшую в мире партию героина - 2,1 тонны на 200 миллионов евро. Тогда были арестованы 11 человек, несколько человек приговорены к пожизненному заключению. Вся партия наркотика была доставлена в Грецию на танкере Noor 1.
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