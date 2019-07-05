Шпинат и другие растительные допинги

Мультфильм про морячка Попая оказался правдивым: шпинат действительно имеет качества, позволяющие назвать его допингом.

Стимулирующим действием также обладает ряд других растений. Многие из них, впрочем, имеют противопоказания. Например, женьшень, родиолу розовую и элеутерокок нельзя употреблять при заболеваниях печени, эпилепсии или повышенном давлении, передает Рамблер.

Шпинат

В состав шпината входит экдистерон — это соединение с 1980-х годов известно как стимулятор роста мышц. Позже в его эффективности сомневались, однако недавно журнал Archives of Toxicology опубликовал исследование, указывающие на то, что вещество работает. В рамках эксперимента те, кто принимал экдистерон, за 10 недель увеличили мышечную массу до 2 кг и их выносливость повысилась. По результатам эксперимента ученые рекомендовали WADA внести соединение в допинг-лист и отслеживать его прием.

Женьшень

«Корень жизни» повышает устойчивость организма к вредным воздействиям благодаря гликозидам. Эти вещества улучшают проницаемость клеточных мембран и усвояемость клетками всех нужных им минералов и витаминов, которых в женьшене тоже много.

Гуарана

Этот вечнозеленый кустарник, растущий в дебрях Амазонки, стимулирует организм за счет кофеина, содержащегося в его семенах. Кроме этого, в семенах гуараны есть теофиллин и теобромин (кардиостимуляторы), антиоксиданты и витамины.

Элеутерококк

Этот кузен женьшеня растет на Дальнем Востоке и в Сибири и действует примерно так же. В микродозах входит в классический рецепт напитка "Байкал".

Какао

Его зерна содержат уйму теобромина, который действует как кофеин, только мягче. Также в какао присутствует нейронтрансмиттер анандамид. Это соединение помогает бороться с депрессией, а также повышает устойчивость сердца к аритмогенному действию ишемии и реперфузии путём активации CB2-рецепторов. Недаром стресс порой лечат шоколадом.

Родиола розовая

Растет во многих регионах России. В корне этого растения есть салидрозид, который помогает защищать эритроциты крови от окислительного стресса и ускоряет энергетический обмен в мышцах и мозге.

Йохимбе

Из коры этого дерева изготавливают сильный афродизиак, стимулирующий либидо и обеспечивающий прилив крови к соответствующим частям тела.

Кофе

Содержит кофеин — стимулятор, вызывающий устойчивую, хотя и мягкую, зависимость.