Мультфильм про морячка Попая оказался правдивым: шпинат действительно имеет качества, позволяющие назвать его допингом.
Стимулирующим действием также обладает ряд других растений. Многие из них, впрочем, имеют противопоказания. Например, женьшень, родиолу розовую и элеутерокок нельзя употреблять при заболеваниях печени, эпилепсии или повышенном давлении, передает Рамблер.
Шпинат
В состав шпината входит экдистерон — это соединение с 1980-х годов известно как стимулятор роста мышц. Позже в его эффективности сомневались, однако недавно журнал Archives of Toxicology опубликовал исследование, указывающие на то, что вещество работает. В рамках эксперимента те, кто принимал экдистерон, за 10 недель увеличили мышечную массу до 2 кг и их выносливость повысилась. По результатам эксперимента ученые рекомендовали WADA внести соединение в допинг-лист и отслеживать его прием.
Женьшень
«Корень жизни» повышает устойчивость организма к вредным воздействиям благодаря гликозидам. Эти вещества улучшают проницаемость клеточных мембран и усвояемость клетками всех нужных им минералов и витаминов, которых в женьшене тоже много.
Гуарана
Этот вечнозеленый кустарник, растущий в дебрях Амазонки, стимулирует организм за счет кофеина, содержащегося в его семенах. Кроме этого, в семенах гуараны есть теофиллин и теобромин (кардиостимуляторы), антиоксиданты и витамины.
Элеутерококк
Этот кузен женьшеня растет на Дальнем Востоке и в Сибири и действует примерно так же. В микродозах входит в классический рецепт напитка "Байкал".
Какао
Его зерна содержат уйму теобромина, который действует как кофеин, только мягче. Также в какао присутствует нейронтрансмиттер анандамид. Это соединение помогает бороться с депрессией, а также повышает устойчивость сердца к аритмогенному действию ишемии и реперфузии путём активации CB2-рецепторов. Недаром стресс порой лечат шоколадом.
Родиола розовая
Растет во многих регионах России. В корне этого растения есть салидрозид, который помогает защищать эритроциты крови от окислительного стресса и ускоряет энергетический обмен в мышцах и мозге.
Йохимбе
Из коры этого дерева изготавливают сильный афродизиак, стимулирующий либидо и обеспечивающий прилив крови к соответствующим частям тела.
Кофе
Содержит кофеин — стимулятор, вызывающий устойчивую, хотя и мягкую, зависимость.
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