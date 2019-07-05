Увидеть и умереть: самые опасные места на Земле

Некоторые места нашей планеты настолько поражают своей красотой, что тысячи смельчаков со всего мира продолжают приезжать туда, не взирая на их смертельную опасность. Кислотное озеро в Йеллоустонском парке, США

Наблюдение за водной гладью со стороны едва ли вам навредит, но вот любой контакт с ней может закончиться летальным исходом. Например, несколько лет назад здесь погиб житель Орегона. Мужчина хотел проверить рукой температуру воды, но тут же поскользнулся, упал в водоем и буквально растворился на глазах у своей ошеломленной сестры, передает Рамблер.

Озеро Киву, Центральная Африка



На первый взгляд безобидное озеро таит в себе огромную опасность. Дело в том, что под Киву расположены гигантские залежи метана — около 55 млрд кубических метров. Вдобавок к этому поблизости находится действующий вулкан Китуро. Его извержение в 1948-м спровоцировало закипание озера, из-за чего все его обитатели погибли. Несмотря на все это, здесь проживают два миллиона человек, а само место считается курортом.

Большая голубая дыра, Белиз

Эту воронку диаметром 305 метров и глубиной 123 метра неслучайно прозвали "кладбищем дайверов". Место просто кишит подводными пещерами, узкими лабиринтами, сталактитами и морскими жителями, многие из которых отнюдь не безобидные.

Огненная гора, Индонезия



Этот вулкан извергался уже более сотни раз и, кажется, не намерен на этом останавливаться. Последнее извержение зафиксировали в 2014 году. Тогда жертвами стихии стали два десятка местных жителей.

Дорога смерти, Боливия



Несмотря на то, что не так давно в этой местности появилась объездная дорога, многие экстремалы по-прежнему выбирают именно этот маршрут. Между тем Дорога смерти неслучайно получила такое название — здесь регулярно случаются чудовищные автокатострофы. Всему виной ужасное дорожное покрытие, слепые повороты и сложнейший рельеф: с одной стороны гора, по которой спускаются сели, с другой — шестисотметровый обрыв.