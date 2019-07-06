РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Уделите больше внимания детям.

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