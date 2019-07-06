В Молдове появилось производство, оснащенное оборудованием по сортировке и калибровке черешни

Одна из сельхозкомпаний Штефан-Водского района приобрела новое оборудование по сортировке и калибровке черешни. Техника, стоимостью 2,5 миллиона леев, поможет наладить экспорт этих сладких плодов на рынки Европейского союза. Часть денег -800 тысяч леев - были предоставлены через Проект USAID.

"Впервые молдавскую черешню будут сортировать по размеру или диаметру, что позволит экспортировать ее не только на традиционные рынки, но и на рынки Евросоюза", - сказал специалист по безопасности пищевых продуктов, Андрей Кумпанич.

"Эта линия сортировки с производительностью две тонны в час, что позволяет сортировать плоды, которые мы собираем, практически в тот же день. Линия позволяет нам калибровать черешню, уже есть эти столы для инспекции, за которыми стоят около 20 человек и выбирают не соответствующую стандартам черешню", - сообщил владелец компании, Ион Тулей.

Практически весь урожай черешни сейчас экспортируется в Россию. Новая линия позволит доставлять плоды в том числе на европейский рынок.

"Сейчас практически всё отправляем на российский рынок. Уже есть и другие заявки - на будущей неделе отправим пробную партию в Германию, есть заявки и из Чехии", - отметил владелец компании, Ион Тулей.

В отборе черешни задействованы около 140 работников. Раньше им приходилось сортировать плоды вручную.

По статистике, в прошлом году на экспорт отправили почти 11 тонн молдавской черешни.