В Кишиневе "расцвели" денежные деревья: два молдавских влогера провели необычный социальный эксперимент

В Кишиневе "расцвели" денежные деревья и это - не метафора. Два молдавских влогера решили провести социальный эксперимент, оставив купюры на виду в нескольких парках. Результаты оказались выше ожиданий.

Несмотря на записку "деньги - даром", большинство горожан не прикоснулись к купюрам. Люди фотографировали их или с удивлением на лицах проходили мимо.

Затем экспериментаторы украсили деньгами небольшое дерево в горшке и тут не обошлось без неловкого момента.

Однажды кто-то захотел добавить "листочков" дереву, но нашлись и те, кто был не против пополнить свой кошелек.

Авторы социального эксперимента, два молодых жителя Кишинева - Валентин Алекса и Лаура Фукарев - говорят, что были удивлены итогами своего замысла.

"Нам не только было интересно увидеть реакцию людей из Молдовы. Если, например, в Штатах люди очень быстро срывали банкноты, и деревья довольно быстро опустошались, то у нас реакция оказалась другой. Если честно, мой личный вывод - хотя наши люди и беднее, но они добрее".

По словам влогеров, на эксперимент было потрачено не менее 600 леев.