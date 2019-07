По ее информации, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км., пишет Корреспондент.

Это второе землетрясение в этом районе на этой неделе. 4 июля неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4. Также были зафиксированы афтершейки.

WATCH: The moment the earthquake was felt at the Morongo Casino in Cabazon, California pic.twitter.com/D5Cj42NHlV