На юге американского штата Калифорния произошло новое землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км., пишет Корреспондент.
Это второе землетрясение в этом районе на этой неделе. 4 июля неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4. Также были зафиксированы афтершейки.
WATCH: The moment the earthquake was felt at the Morongo Casino in Cabazon, California pic.twitter.com/D5Cj42NHlV— BNO News (@BNONews) 6 июля 2019 г.
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