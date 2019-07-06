Скандал на Чеканах: жители одного из домов недовольны незаконным возведением семиэтажки

На улице Иона Думенюка на Чеканах разгорелся скандал. Жители одного из домов недовольны незаконным возведением семиэтажки. Жильцы подали в суд на застройщика еще в 2012 году и выиграли дело. Два года назад градостроительный сертификат был отменен, а разрешение отозвано. Тем не менее недавно рабочие вернулись на стройплощадку.

"Наш дом в опасности. Не соблюдено расстояние между зданиями, дом строят на красной линии нашего. Разрешение на строительство и градостроительный сертификат были отозваны", - сказал председатель ассоциации жильцов, Виталий Кощуг.

Директор строительной фирмы Андриан Куркан отвергает обвинения. Он заявляет, что документы в порядке, но представить их отказался, попросив связаться на следующей неделе, сообщает canal3.

"Вы можете предъявить нам документы, на основании которых ведется строительство дома? Если мы будем предъявлять документы всем, кто их попросит, то будем только этим и заниматься. Вы не являетесь уполномоченным лицом, чтобы требовать документы".

И хотя недовольные горожане говорят, что не раз обращались к местным властям, в претуре утверждают, что жалоб не получали.

"Ситуацию нужно проверить. Насколько я знаю, жалоб не поступало и у меня нет на рассмотрении таких материалов", заявил глава управления архитектуры Чекан, Георгий Паю.

Представители чеканской администрации пообещали посетить стройплощадку на следующей неделе.