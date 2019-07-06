На улице Иона Думенюка на Чеканах разгорелся скандал. Жители одного из домов недовольны незаконным возведением семиэтажки. Жильцы подали в суд на застройщика еще в 2012 году и выиграли дело. Два года назад градостроительный сертификат был отменен, а разрешение отозвано. Тем не менее недавно рабочие вернулись на стройплощадку.
"Наш дом в опасности. Не соблюдено расстояние между зданиями, дом строят на красной линии нашего. Разрешение на строительство и градостроительный сертификат были отозваны", - сказал председатель ассоциации жильцов, Виталий Кощуг.
Директор строительной фирмы Андриан Куркан отвергает обвинения. Он заявляет, что документы в порядке, но представить их отказался, попросив связаться на следующей неделе, сообщает canal3.
"Вы можете предъявить нам документы, на основании которых ведется строительство дома? Если мы будем предъявлять документы всем, кто их попросит, то будем только этим и заниматься. Вы не являетесь уполномоченным лицом, чтобы требовать документы".
И хотя недовольные горожане говорят, что не раз обращались к местным властям, в претуре утверждают, что жалоб не получали.
"Ситуацию нужно проверить. Насколько я знаю, жалоб не поступало и у меня нет на рассмотрении таких материалов", заявил глава управления архитектуры Чекан, Георгий Паю.
Представители чеканской администрации пообещали посетить стройплощадку на следующей неделе.
Комментарии
- Бывший генсекретарь Борис Гылка недоволен машинами скорой помощи, купленными в прошлом году
- Исполнилось 70 лет со дня второй волны депортации из Бессарабии
- Мост, связывающий сёла Варница и Гура Быкулуй, может рухнуть в любой момент
- В Кишиневе "расцвели" денежные деревья: два молдавских влогера провели необычный социальный эксперимент
- В Молдове появилось производство, оснащенное оборудованием по сортировке и калибровке черешни
- 33-летний житель столицы, освобожденный из тюрьмы, рискует совсем скоро туда вернуться
- В Кишиневе откроют музей, посвященный поэту Григоре Виеру
- Воспитанники столичного детдома впервые побывали в парке аттракционов
- В течение часа на трассе Кишинев-Оргеев было остановлено более 40 водителей-лихачей
- Вузы Молдовы предлагают абитуриентам новые возможности и профессии
- Вавилон включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО
- Сотрудники НЦБК задержали члена Комиссии по предоставлению гражданства Молдовы
- Бывший генсекретарь Борис Гылка недоволен машинами скорой помощи, купленными в прошлом году
- Исполнилось 70 лет со дня второй волны депортации из Бессарабии
- Акрополь в Греции закрыли для туристов из-за сильной жары
- Увидеть и умереть: самые опасные места на Земле
- Амстердам отказался принимать "Евровидение-2020"
- Публикация отчета Kroll-2 вызвала вал комментариев в социальной сети
- Сбежавшую с миллионами кассиршу из Башкирии выдали собственные дети
- Врачи по ошибке сняли пациента с искусственного жизнеобеспечения
- Глава министерства финансов Наталья Гаврилица: Денег в бюджете нет
- С 1 июля молодые мамы больше не будут получать наборы для новорожденных
- Срывал крыши и валил деревья: ураган пронесся по Комрату. ВИДЕО
- На складе "Молдова-Фильм" нашли почти полтонны боеприпасов
- На Молдову вновь надвигается непогода: синоптики советуют гражданам быть предельно осторожными
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei