Мост, связывающий сёла Варница и Гура Быкулуй, может рухнуть в любой момент

Может рухнуть в любой момент. Мост, связывающий сёла Варница и Гура Быкулуй Ново-Аненского района, находится в плачевном состоянии. Водители, впрочем также как и пешеходы, должны максимально осторожно пересекать эту ветхую конструкцию. Мост, которому уже 51 год, ни разу не ремонтировали. Трещины, местами, достигают 10 сантиметров в ширину.

После того как специальная комиссия оценила состояние моста, районные власти приняли решение его отремонтировать, причем частями. На это выделили 400 тысяч леев из бюджета Новых Анен.

"Основа моста хорошая, отремонтируем только балюстрады, проезжая часть с обеих сторон разрушена, и пешеходная часть в аварийном состоянии", - сказал председатель района Новые Анены, Сергей Рапча.

Ремонтом моста займется частная строительная компания, которая обещает закончить работы в течении максимум двух недель.