Акрополь в Греции закрыли для туристов из-за сильной жары

Самая известная археологическая достопримечательность Греции, афинский Акрополь, закрыт для посетителей на четыре часа в связи с сильной жарой. Об этом сообщает Bloomberg.

В Управлении древностей Греции заявили, что Акрополь будет закрытым для посетителей в четверг, 4 июля с 13.00 до 17.00, передает УНИАН.

Также ограничения на вход могут оставаться, если температура в Афинах поднимется выше 36 градусов Цельсия с реальным ощущением около 40 градусов.



