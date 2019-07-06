Исполнилось 70 лет со дня второй волны депортации из Бессарабии

70 лет исполняется сегодня со дня второй волны депортации из Бессарабии. По официальным данным, во время спецоперации под кодовым названием "Юг" в июле 1949 года в Сибирь и Казахстан отправили больше 35-ти тысяч человек. Но по оценкам историков, реальное число было намного больше.

При составлении списков учитывали деятельность главы семьи и имущество. Еще одним фактором было сотрудничество с бывшей румынской администрацией. Архивные документы показывают, что операцию готовили почти полгода. Сейчас в Молдове - около восьми тысяч переживших депортации.

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