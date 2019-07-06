Бывший генсекретарь Борис Гылка недоволен машинами скорой помощи, купленными в прошлом году

Сначала хвалил, теперь критикует. Бывший генеральный секретарь Борис Гылка недоволен машинами скорой помощи, купленными в прошлом году.

Вот что говорил Борис Гылка в апреле прошлого года, когда в страну доставили десять машин российского производства. А теперь для новостного портала agora он заявил, что машины плохие.

"Все говорили, почему мы покупаем машины низкого качества, которые даже россияне больше не используют. Большая часть оборудования в них - китайского производства. В долгосрочной перспективе оно не внушает доверия", - заявил бывший генеральный секретарь минздрава Борис Гылка.

Год назад чиновник давал оборудованию совсем другие оценки.

"Сегодня в соцсетях я видел много комментариев, много упреков - почему мы купили российские неотложки. Я немного сомневался в их качестве, и решил все проверить сам, хотя и без особой надежды. Но машины оказались очень удачными. Они хорошо оборудованы, у них отличные технические характеристики. Современное оборудование меня удивило", - отметил Борис Гылка.

Тогда же он хвалил и работу министерства в общем.

"На этой должности в министерстве я с ноября, уже шестой месяц, и вы видите результаты - скромные, но убедительные", - подчеркнул Гылка.

Вчера Борис Гылка подал в отставку с поста генерального секретаря министерства здравоохранения.