Сначала хвалил, теперь критикует. Бывший генеральный секретарь Борис Гылка недоволен машинами скорой помощи, купленными в прошлом году.
Вот что говорил Борис Гылка в апреле прошлого года, когда в страну доставили десять машин российского производства. А теперь для новостного портала agora он заявил, что машины плохие.
"Все говорили, почему мы покупаем машины низкого качества, которые даже россияне больше не используют. Большая часть оборудования в них - китайского производства. В долгосрочной перспективе оно не внушает доверия", - заявил бывший генеральный секретарь минздрава Борис Гылка.
Год назад чиновник давал оборудованию совсем другие оценки.
"Сегодня в соцсетях я видел много комментариев, много упреков - почему мы купили российские неотложки. Я немного сомневался в их качестве, и решил все проверить сам, хотя и без особой надежды. Но машины оказались очень удачными. Они хорошо оборудованы, у них отличные технические характеристики. Современное оборудование меня удивило", - отметил Борис Гылка.
Тогда же он хвалил и работу министерства в общем.
"На этой должности в министерстве я с ноября, уже шестой месяц, и вы видите результаты - скромные, но убедительные", - подчеркнул Гылка.
Вчера Борис Гылка подал в отставку с поста генерального секретаря министерства здравоохранения.
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