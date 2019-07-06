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Сотрудники НЦБК задержали члена Комиссии по предоставлению гражданства Молдовы
// фото: ziare.com
11:48, 06 Jul 2019
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Члена Комиссии по предоставлению гражданства Республики Молдова и его посредника задержали сотрудники НЦБК и прокуроры антикоррупции. Их подозревают в торговле влиянием.

Поданным следствия, задержанные помогали иностранным гражданам получать гражданство нашей страны. За свои увслуги они требовали 2500 евро.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали на 72 часа и поместили в изолятор НЦБК. 




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