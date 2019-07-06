Богатейший человек мира развелся

Владелец Amazon американец Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне судья вашингтонского округа Кинг подписал акт о разводе, официально оформив его. Согласно документу, Маккензи Безос получила около 19,7 миллиона акций Amazon, что составило около 4%. Таким образом она получила около $38,3 миллиарда активов и заняла 22-ую строчку в списке миллиардеров Bloomberg, пишет Корреспондент.

Джеффу Безосу после развода досталось 12% акций или $114,8 миллиарда. Он остался самым состоятельным человеком в мире.