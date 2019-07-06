Жителей Молдовы ждут жаркие выходные

Кто сказал, что жара отступает? Метеорологи вновь объявили очередной желтый код, связанный с высокими температурами. Предупреждение будет в силе всё воскресенье. Тогда синоптики обещают до +34.

На выходных на севере и в центре страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Чтобы избежать проблем со здоровьем, врачи рекомендуют пить как можно больше чистой воды, есть фрукты и овощи.

Кроме того, следует избегать длительного пребывания на солнце с 11 утра до шести вечера. В субботу прогнозируются небольшие осадки и 28 градусов тепла.