В Аргентине люди воспользовались аварией, чтобы награбить свиных туш

Несколько десятков аргентинцев воспользовались аварией, чтобы награбить свиных туш.

Фура с охлажденным мясом перевернулась недалеко от города Санта-Фе. Местные моментально начали растаскивать мясо - кто сколько мог. Cлухи об аварии разошлись по окрестностям очень быстро. Поэтому те, кто имел мотоциклы или машины, бросились за свежиной. А пешеходы выносили награбленное на плечах, пишет УНИАН.



Полиция на место аварии не спешила. Даже при ее присутствии мародеры не боялись наживались просто на глазах правоохранителей.





