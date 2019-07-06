Парламент отправил в отставку директора Национального агентства по разрешению споров Анатолия Загородног

Сегодня парламент отправил в отставку директора Национального агентства по разрешению споров Анатолия Загородного. Альянс ПСРМ-ACUM согласился с аргументами депутата ПДС Дмитрия Алайбы о назначении главы агентства с нарушением законодательства.

Комментируя увольнение в фейсбуке, Загородный назвал доводы Алайбы юридически необоснованными, а свою отставку - политической расправой.

Он напомнил, что в 2009 году Алайбу взяли на работу в Госканцелярию лишь на основе поданного заявления, без проведения конкурса.

Загородный добавил, что Алайба, называющий себя борцом за достоинство и правду, в 2013 году вместе с другими членами ЛДПМ распределял европейские фонды по политическим критериям. А будучи советником бывшего премьера Влада Филата, выгодополучателя банковской кражи, написал статью, в которой утверждал, что с Banca de Economii все будет хорошо.

Парламент назначил Анатолия Загородного директором Национального агентства по разрешению споров в начале февраля сроком на семь лет.