Ученые объяснили, в чем состоит вред пальмового масла

Белорусские ученые провели ряд опытов, в ходе которых было установлено, что регулярное употребление пальмового масла наносит здоровью человека существенный ущерб.

Спустя всего три месяца у всех добровольцев было зафиксированы отклонения в функционировании поджелудочной железы, печени, половых желез, нарушения функций гормональной и нервной систем, мозга, развился атеросклероз, снизилась защитная функция, пишет Вести-UA.

Ученые также установили, что употребление пальмового масла детьми провоцирует выведение витамина Д и кальция из их организма. Эксперты заключили, что малышам есть пальмовое масло категорически не рекомендовано, а взрослым требуется минимизировать его объем в рационе.

Исследователи утверждают, что пальмовому маслу есть альтернатива, да еще и не одна: льняное, рапсовое и подсолнечное масла.