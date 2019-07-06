В Одессе появились необычные черные "гигантопчелы"

Одесситов напугали гигантские пчелы, которые появились в городе. Люди делятся в соцсетях фотографиями насекомых, сообщает Oblvesti.

Речь идет о пчелах-плотниках или ксилокопах. Они крупнее обычных, имеют нетипичный окрас и длину туловища 2,5-3 см. Они встречаются крайне редко и занесены в Красную книгу Украины. Резкое уменьшения их популяции связано с активной вырубкой сухостоя, передает Вести-UA.

Следует отметить, что укус пчелы-плотника весьма болезненный. Вместе с жалом насекомое вводит в ранку яд, который поражает нервную систему. Укус в горло смертелен.