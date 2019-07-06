Адриана Канду и Владимира Чеботаря не приняли в парламентскую комиссию по расследованию банковской аферы

Демократов Адриана Канду и Владимира Чеботаря не приняли в парламентскую комиссию по расследованию банковской аферы. Депутаты альянса Санду-Додона отклонили их кандидатуры под предлогом конфликта интересов. Пытаясь аргументировать отказ, они перешли к обвинениям.

"В Демократической партии трудно найти людей, которые не имели бы к этому никакого отношения. Но наверное такие люди есть", - заявил депутат ПДС Сергей Литвиненко.

"Любую кандидатуру Демократической партии в нашей фракции будут оценивать очень внимательно - с точки зрения конфликта интересов и вероятности саботажа следствия", - отметил депутат ППДП Александр Слусарь.

Демократы такой подход назвали избирательным.

"Всем нам, независимо от политической принадлежности, нужно воздержаться от публичных обвинений, тем более с трибуны парламента. Для этого есть компетентные ведомства. Такие заявления можно расценить как запугивание парламентской оппозиции", - сказал депутат ДПМ Андриан Канду.

"Не читайте нам морали. В эту комиссию мы выдвигаем Александра Жиздана и Григория Репещука", - подытожил депутат ДПМ Павел Филип.

Эти кандидатуры тоже отклонили, сославшись на бюрократическую процедуру.