Правительство не определилось с компенсациями для жильцов рухнувшего дома в Атаках

Правительство так и не определилось с компенсациями для жильцов рухнувшего дома в Атаках. Майя Санду обещала, что отчет будет готов в пятницу, но расставила приоритеты иначе, посвятив брифинг публикации отчета Kroll и работе прокуратуры.

"Я решила провести брифинг, так как это очень важный и срочный вопрос. Обращаюсь ко всем 660-ти прокурорам Республики Молдова. Начните вести себя, как настоящие прокуроры", - заявила премьер-министр Майя Санду.

На вопросы о ситуации в Атаках премьер обещала ответить на следующей неделе. Хотя до этого называла точную дату.

"Хочу вам сообщить, что 5 июля - крайний срок для оценки нужд пострадавших, оставшихся без жилья. И мы сразу же рассмотрим предоставление финансовой помощи этим людям", - добавила Санду.

Пострадавшие три недели живут у родных или в общежитии городского лицея. Местные власти выделяют им по 50 леев в день на еду и открыли счет для пожертвований. В местной церкви также собирают одежду и продукты. Дом, между тем, сносят.

"Здесь задействовано 35 человек и 20 единиц спецтехники. Здание снесено до четвертого этажа. Сегодня же мы начали вывоз строительного мусора", - отметил глава СЧС Единецкого района Виталий Викол.