В июне в Молдове зарегистрировали 20 случаев заболевания корью

В июне было выявлено 20 новых случаев заболевания корью. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, четыре человека заразились, находясь за рубежом.

С начала года в Кишиневе было зарегистрировано 28 случаев заболевания корью, в Дрокии - 18, в Окнице - 6. В Яловенах подтвердили два случая заболевания, в Бричанах, Единцах, Штефан-Водэ и Глодянах - по одному случаю.

Напомним, в 2018 году в Молдове было подтверждено 340 случаев заболевания корью.