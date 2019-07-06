Тарифы на электроэнергию могут вырасти на 13%

Тарифы на электроэнергию могут вырасти. Национальное агентство по регулированию в энергетике получило запрос от поставщиков электроэнергии на пересмотр тарифов. Решение по этому вопросу будет принято через две недели.

В своем запросе компании Union Fenosa и FEE-Nord потребовали увеличить тарифы на поставку и распределение электроэнергии в среднем на 13%.

Директор НАРЭ Штефан Крянгэ заявил, что также могут быть пересмотрены и тарифы на газ.

"Мы рассмотрим заявления, поданные Union Fenosa и FEE-Nord. Эти расчеты представлены экономическими агентами, а не НАРЭ. В заявлении говорится о возможном повышении тарифов примерно на 13%. В данный момент мы изучаем основные расходы для Moldova-Gaz и надеемся, что через две недели вынесем решение", - заявил для TVR Штефан Крянгэ.

Напомним, в марте прошлого года, после обращения тогдашнего премьера Павла Филипа, тариф на газ снизили на 20%. В июле на 10% стала дешевле электроэнергия.