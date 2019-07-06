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Более 10 млн владельцев смартфонов Samsung скачали вирус вместо обновления
// фото: Pixabay
15:25, 06 Jul 2019
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Более 10 миллионов пользователей официального магазина приложений Google Play загрузили на свои Android-смартфоны приложение "Обновления для Samsung" (Updates for Samsung), которое якобы предлагает управлять обновлениями прошивки телефона. Об этом сообщает аналитический Центр стратегических и международных исследований CSIS, работающий в сфере кибербезопасности.

Фейковая программа перенаправляет пользователей на страницу со множеством рекламных объявлений, которые предлагается убрать за девять долларов. Кроме того, программа требует заплатить около 35 долларов за годовую подписку на загрузку обновлений прошивки Samsung. Примечательно, что мошенники, получив информацию о кредитных картах пользователей, проводили оплату не через GooglePlay, а с помощью вредоносного сайта, пишет life.

При этом скорость загрузки прошивок ограничена 56 Кбит/с. Это означает, что скачивание типичного обновления размером около 700 МБ займёт у юзеров как минимум 4 часа. Однако и такая загрузка обречена на неудачу, поскольку интернет-соединение постоянно прерывается.

Специалисты напоминают, что в целях безопасности пользователям Samsung необходимо следовать традиционной процедуре загрузки обновлений прошивки: открыть приложение "Настройки" на Android-устройстве и перейти в меню "О телефоне" -> "Обновление программного обеспечения". Доступные обновления, загруженные таким способом, гарантированно поступают непосредственно от поставщика и являются абсолютно бесплатными.




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