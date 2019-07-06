В Сети требуют выхода блока ACUM из альянса с социалистами

Выход блока ACUM из альянса с социалистами и назначение миноритарного правительства при поддержке Демпартии. Этого хотят депутаты первого парламента и деятели культуры, выступившие с открытым письмом в социальных сетях. В числе авторов обращения - Николае Морару и Андрей Цуркану, подписавшие Декларацию о не зависимости и писатель Владимир Бешлягэ.

По их словам, в Молдове уже внедряется стратегический план по передаче под контроль России основных институтов государства. В письме подчеркивается, что Игорь Додон признался в получении денег из Кремля, а Партия социалистов, которая финасировалась на эти деньги получила важные должности в парламенте и правительстве. Частью того же процесса в письме называют возвращение к пропорциональной избирательной системе.

Также авторы обращения отмечают, что изменение законодательство направлено на укрепление власти президента, и что Игорь Доон стремится взять под контроль Конституционный суд и Генеральную прокуратуру.

Исправить положение, по мнению авторов, может немедленный выход блока ACUM из коалиции и создание миноритарного кабмина при поддержке демократов для продолжения проевропеского курса страны.

В письме предлагают, чтобы посредником в консультациях ДПМ и ACUM был представитель Евросоюза. И отмечают, что на эту роль подходит президент Румынии Клаус Йоханнис.

Премьер-министр Майя Санду обращение комментировать отказалась.