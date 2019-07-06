Инженеры южнокорейской компании Dot Incorp. разработали smart-часы на основе азбуки Брайля. Гаджет позволит слепым людям использовать все функции смартфона без звуковых оповещений.
Dot Watch вместо обычного для подобных устройств сенсорного дисплея оборудованы специальной интуитивной панелью с двумя группами по три знака азбуки Брайля. Все 24 сенсора контролируются с помощью магнита. Когда пользователю приходит сообщение, символы начинают последовательно появляться на панели, и слепой может прочитать их с помощью пальцев, пишет news.ru.
С помощью часов можно принимать сообщения из социальных сетей, узнать, кто звонит, прочитать новости, пользоваться навигатором. Кроме того, устройство может обучать владельца шрифту Брайля. На начальных стадиях пользователь может перевести Dot Watch в тактильный режим. В этом случае, например, время будет передаваться через количество точек.
Часы подключаются к смартфону через специальное приложение. Программа является открытой, так что новые сервисы может создавать любой желающий. Dot Watch могут работать без подзарядки в течение недели, передаёт Digital Trends.
This is the world's first smartwatch for the blind! pic.twitter.com/7QOQ8dTeaL— Digital Trends (@DigitalTrends) 6 июля 2019 г.
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