Рабочие спасли собаку, прожившую в канализационной яме восемь лет

Еще будучи щенком, животное упало в бетонную дыру и не смогло выбраться.

Жители Нового Уренгоя не могли вытащить щенка. Все эти восемь лет собаку подкармливала одна из жительниц, передает gazeta.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Однако мужчина по имени Али решил не сидеть сложа руки и спасти собаку.

Уточняется, что он договорился с экскаваторщиком завода, который вырыл яму рядом с бетонной стеной канализации. После этого Али выдолбил в стене дыру и достал собаку.

У животного раздражение и себорея, однако в целом анализы хорошие. Он обрел хозяина в лице Али.