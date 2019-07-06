Медики назвали самые "токсичные" предметы в квартире

Некоторые предметы в доме, к которым мы привыкли могут нести в себе опасность. Возможно, они удобны в использовании, но стоит задуматься, действительно ли они нужны.

Об этом пишет Вести-ua.

освежитель воздуха

Содержит в составе химикаты, которые попадают в воздух при распылении.

одежда

Старые вещи, которые мы давно не надеваем повышают уровень стресса.

зубная щетка

Бактерии и вирусы быстро появляются на старых зубных щетка. Если на щетке износилась щетина, следует ее незамедлительно выбросить.

пластиковые разделочные доски

В них могут образовываться канавки, в которых могут поселиться бактерии. Древесина обладает антибактериальными свойствами, следовательно подобного с ней не произойдет.

контейнеры для еды

В состав некоторых из них входит поликарбонат, в котором может содержаться бисфенол. Это вещество способствует появлению проблем с сердцем и дыханием.