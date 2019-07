— Мы радушно приглашаем вас на открытие статуи "Мелания" в Рожно (населённый пункт рядом с Севницей. — Прим. Лайфа), — отметили представители галереи.

Как уточняется, демонстрация новой статуи состоялась в рамках выставки Ta Eho американского художника Брэда Дауни, пишет life.

Он же придумал концепт статуи, вспомнив платье, в котором она появилась на инаугурации своего мужа.

A statue of our First Lady, Melania Trump, appeared on the outskirts of her hometown of Sevnica, Slovenia. Apparently, a whole tourist scene regarding her has sprung up—heavy on the kitsch.



But this is positively ghoulish. It makes our “Scary Lucy” look sweet. pic.twitter.com/wH3Q2FlTq5