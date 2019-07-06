В Словении установили деревянный памятник Мелании Трамп

Деревянный памятник первой леди США Мелании Трамп установили недалеко от её родного города Севница в Словении. Об этом сообщает галерея Match.

— Мы радушно приглашаем вас на открытие статуи "Мелания" в Рожно (населённый пункт рядом с Севницей. — Прим. Лайфа), — отметили представители галереи.

Как уточняется, демонстрация новой статуи состоялась в рамках выставки Ta Eho американского художника Брэда Дауни, пишет life.

Он же придумал концепт статуи, вспомнив платье, в котором она появилась на инаугурации своего мужа.