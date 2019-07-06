Анатолий Кириллов: во втором отчете Kroll фигурирует компания, причастная к "российскому ландромату"

Любимое детище Вячеслава Платона - компания PR-Vert Systems, причастная к "российскому ландромату", - фигурирует и во втором отчете Kroll. На это обратил внимание блогер Анатолий Кириллов.

Он пишет, что Платон разработал схему при содействии своего друга Олега Черватюка. Тот привлек подставных лиц - своих соседей, которым заплатил по 300 долларов. Их указали поручителями в кредитных договорах на сотни миллионов.

По словам Кириллова, в числе фиктивных поручителей была и некая российская фирма. PR-Vert Systems подавала на них в суд, та фирма признавала долги, и судьи выносили приговор о взыскании.

Деньги переводили в Moldindconbank, на счета судебных исполнителей, подконтрольных Платону. Отправляли их в Великобританию, а оттуда - в Латвию.

Блогер написал также, что в 2013 году молдавский банк дал некой местной фирме кредит в 35 миллионов леев, и эта сумма тоже вскоре оказалась на счетах PR-Vert Systems, что и подтверждает отчет Kroll.

Анатолий Кириллов отмечает и публикации в прессе, согласно которым Партия действия и солидарности пользовалась финансовой поддержкой рейдера №1 в СНГ. Майя Санду это отрицала.