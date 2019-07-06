В Турции в машине нашли применяемое в ядерном оружии радиоактивное вещество

В турецкой провинции Болу полицейские нашли в машине 18 граммов радиоактивного вещества — калифорния, который используется при производстве боеголовок для ядерного оружия. Об этом сообщила администрация провинции.

Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью остановили машину в районе лесного парка Ататюрка и обнаружили в ней 18,01 грамма калифорния, передает РИА Новости.

"Данное вещество, стоимость которого оценивается в 72 миллиона долларов, а ввоз, транспортировка и хранение которого требуют спецразрешения, было отправлено в Совет по ядерной энергии Турции для исследования", — заявила администрация.

Отмечается, что по этому делу задержаны пять человек, идет расследование.