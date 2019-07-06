В столичном театре к годовщине второй волны депортации приурочили премьеру - спектакль "Сибирские досье"

В театре Эминеску к годовщине второй волны депортации приурочили премьеру - спектакль "Сибирские досье" в постановке Петру Хадыркэ. В основу сценария легли воспоминания Екатерины Кейе, Маргариты Чемыртан-Спыну и Иона Морару - уроженцев Бессарабии, выживших в сибирских лагерях.

"Мы хотели, чтобы этот спектакль стал событием. В первую очередь, чтобы почтить память жертв и напомнить о мучениях, которым 70 лет назад подвергли людей", - отметил режиссер Петру Хадыркэ.

Готовили спектакль больше месяца. Задействованы в постановке 40 актеров, включая студентов Академии музыки и театра.

"Мы будто проживаем жизни людей, которых забрали из родного дома, разлучили с родителями, братьями и сестрами. Я играю Лялю Кожокару - подростка, которую сослали вместе с матерью", - поделилась актриса Тинка Мардырь.

"Самое сложное - осознать все страдания, через которые прошли эти люди. И особенно мой персонаж - Екатерина Георгиевна Кейе, которая жива, и которая написала эту книгу. Мы хотим, чтобы люди все знали и помнили", - рассказала актриса Ольга Гуцу-Куку.

"Было тяжело, но мы трудились вместе с талантливыми людьми. Надеюсь, мы их не подведем".

Спектакль "Сибирские досье" в театре Эминеску дадут и сегодня.