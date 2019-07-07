В Молдове все больше продавцов отказываются от пластиковых пакетов

Всё больше продавцов в нашей стране отказываются от пластиковых или бумажных пакетов и заменяют их на изделия из картофельного крахмала. Среди первых тенденцию переняли экономические агенты, торгующие эко-продуктами.

В одном из столичных магазинов не найдешь и грамма пластика. Здесь продаются товары на натуральной основе, а упаковывают их в биоразлагаемые пакеты.

"Они достаточно милые и выдерживают от 3 килограммов и более", - рассказала менеджер эко-магазина Кристина Евтодий.

О вреде пластика говорится в тысячах документальных фильмов. Созданы законы, запрещающие торговлю пластиковыми изделиями. Ими загрязнен мировой океан и от него гибнут сотни обитателей водных глубин. Все больше людей склоняются к тому, что от изделий из пластика стоит отказаться. И делают это не ради маркетинга.

"Мы переживаем новый этап в жизни. И начинаем потихоньку поворачитьвася лицом к природе", - сказала менеджер эко-магазина Кристина Евтодий.

А в столичном эко-кафе решили отказаться и от бумажных пакетов. Главный аргумент - для их производства вырубают леса. В этой связи экологии наносится неменьший вред.

"У нас есть клиенты, которые покупают сразу несколько биоразлагаемых пакетов, чтобы ходить с ними за покупками и не приобретать пакеты из пластика", - отметила администратор эко-кафе Лина Нику.

Крахмальные мешки дешевле бумажных, но на 30% дороже пластиковых. Самый дешевый эко-пакет, в котором можно переносить 3 кг продуктов, стоит от 86 банов.

По данным властей, в январе 2020 года в нашей стране запретят полиэтиленовые пакеты тоньше 50 микрон. А к 2021 году из торговли исчезнут также кульки толщиной в 15 микрон.