В Кишиневе прошла спортивная эстафета среди работников МВД

В столице прошла спортивная эстафета среди работников МВД. Соревнования были посвящены сотрудникам, павшим при исполнении служебного долга. Победителями эстафеты, в своих группах, стали полицейские из Чеканского инспектората полиции и сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Бег, полоса препятствий, разборка и сборка оружия, гребля. Это лишь несколько испытаний, которые предстояло пройти участникам соревнований, передает canal3.

В первой группе, где соревновались бойцы спецподразделений, как и в прошлому году, победу одержали сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

"Да, это дается нелегко. Большую роль играют ежедневные тренировки, команда. Мы знаем друг друга много лет, тренируемся, отсюда и результат", отметил зам. командира отряда пожарных и спасателей, сектор Центр Евгений Зуйков.

Во второй группе, среди инспекторатов полиции, первенствовали полицейские с Чекан. Этому не помешала даже травма ноги одного из участников их команды.

"Я горжусь тем, что возглавляю Чеканский инспекторат. Мы гордимся нашими сотрудниками. Они из года в год демонстрируют решительность, преданность, сознательное отношение", сообщил глава Чеканского инспектората полиции Руслан Сагин.

"У меня растяжение мыщц. В конце концов, все прошло хорошо и мы стали чемпионами".

Поддержать участников эстафеты пришли не только их коллеги, но и родные.

"Мы болеем за всю полицию. Но особенно за коллег из Национального следственного инспектората, участвующих в соревнованиях".

"Мы пришли поддержать команду Академии полиции, однако переживаем за всех на каждом этапе. Мне нравится дух, который царит на этой эстафете".

На награждении призеров присутствовал и министр внутренних дел. Он призвал сотрудников ведомства уделять больше внимания физической подготовке. В соревнованиях приняли участие более 150 человек, представители всех подразделений МВД. Эстафета проводилась в 69-й раз.