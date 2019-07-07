В селе Баронча Дрокиевского района открыли новое почтовое отделение

Дождались перемен. В селе Баронча Дрокиевского района открыли новое почтовое отделение. В распоряжении работников современное оборудование. Также для них созданы хорошие условия труда. Сотрудники не могут нарадоваться и вспоминают, как еще недавно им приходилось работать в аварийном здании.

Довольны и жители села, которые говорят, что новое здание было необходимо как воздух.

На строительство почтового отделения ушло более 200 тысяч леев. Деньги предоставило государственное предприятие "Почта Молдовы".

"Сегодня в селе Баронча открывается новое почтовое отделение. В старом здании, которое находится неподалеку, не было необходимых условий как для сотрудников, так и для посетителей", - сообщил вице-председатель Дрокиевского района Виталий Жосан.

За последние пять лет предприятие "Почта Молдовы" восстановило более 350 почтовых отделений по стране.