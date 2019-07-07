ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

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