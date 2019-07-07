Алла Немеренко предложила пользователям интернета разработать план по борьбе с амброзией

Закрыв программы "Доктор для тебя" и "Новая жизнь" министр здравоохранения, труда и соцзащиты Алла Немеренко взялась за проблему амброзии. Однако никакого плана действий или даже видения у нее нет. И чиновница обратилась к пользователям интернета.

Она разместила на странице "Стоп амброзия" в фейсбуке пост, в котором отметила, что хотела бы получить конкретный план борьбы с амброзией. А если такового еще нет, министр предложила разработать его сообща.

Пост Немеренко прокомментировали представители Минсельхоза. Они сообщили, что меры борьбы с амброзией не только существуют, но уже давно применяются. Еще в прошлом году по предложению бывшего премьера Павла Филипа амброзия внесена в список запрещенных в Молдове растений.

"Согласно плану действий, мы уделили основное внимание целому ряду мер, как механических, так и химических. В соответствии с механическими мерами, мы косим и выпалываем эти растения. Использование химических средств направлено на уничтожение амброзии", - отметила начальник Управления защиты растений Минсельхоза Вероника Тертя.

Немалое неудобство амброзия доставляла жителям домов по столичной улице Албишоара. Но теперь ее там нет.

"Слышала, что у десятерых человек были аллергические реакции. Один или двое попали в больницу".

Натальи Репецкая уже три года страдает аллергией. Она уверена: план борьбы с амброзией должны разрабатывать не граждане, а власти.

"Есть два месяца в году, когда я чувствую себя особенно плохо. Приходится принимать много лекарств, постоянно нужны капли в нос и глаза".

Закон, обязывающий владельцев земельных участков уничтожать амброзию, был принят в ноябре прошлого года. Нарушителям грозит штраф в полторы тысячи леев. Финансовые санкции для юридических лиц составляют шесть тысяч леев.