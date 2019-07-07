В США семь человек погибли в тройном ДТП

Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате крупного ДТП в субботу в американском штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал Fox News в воскресенье, 7 июля.

Авария с участием трех автомобилей произошла на скоростной трассе в округе Франклин. Внедорожник, в котором находились шесть человек, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения, столкнувшись с фургоном. Последний в свою очередь врезался после этого в третий автомобиль, пишет Корреспондент.

По словам полиции, находившиеся в фургоне три пассажира и водитель погибли. Жертвами аварии также стали три человека во внедорожнике, еще трое пострадали и были госпитализированы.

Причины ДТП пока не удалось установить. Полиция начала расследование.