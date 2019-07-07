Появились подробности ограбления банка на Буюканах

В ночь на 6 июля на Буюканах был ограблен филиал коммерческого банка. Из хранилища, в котором многие пользователи держали ценные вещи и бумаги, пропало содержимое 82 ячеек.

По данным полиции, к этому времени 25 человек сообщили, что пострадали от ограбления банка. По предварительной информации, сумма ущерба составляет более 30 миллионов леев.

Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

В то же время некоторые клиенты банка сообщили, что в субботу, 6 июня, подали заявления в полицию. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшие от оргабления граждане требуют встречи с руководством МВД, в частности с министром Андреем Нэстасе.

Представители Министерства внутренних дел пока не прокомментировали данный инцидент.